17.01.2025 (18:30)

Мотострелки ЦВО провели занятие по тактической медицине в полевых условиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по оказанию медицинской помощи в полевых условиях в ходе занятий по тактической медицине на полигоне в Кемеровской области.

В ходе практических действий личный состав под руководством санинструкторов изучили основы оказания первой медицинской помощи и самопомощи при различных ранениях, порядок использования медицинских препаратов и способы эвакуации раненых с поля боя с «красной», «жёлтой» и «зелёной» зоны. На практике военнослужащие отработали порядок наложения жгута на различные участки тела, способы остановки кровотечений, с использованием подручных средств.

Всего в практических действиях приняло участие около 30 военнослужащих.

Занятия по тактической медицине в соединениях и воинских частях ЦВО проходят регулярно и проводятся как для военнослужащих по призыву, так и военнослужащих контрактной службы. Тренировки проходят в учебных классах, на специальных тренажёрах, а также на полигонах с оборудованием специальных учебных точек и отработкой действий по оказанию медпомощи в экстремальных условиях на практике.

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