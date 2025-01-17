17.01.2025 (17:30)

Минометчики ЦВО в рамках занятий на полигоне в Кемеровской области уничтожили условного противника из миномётов «Сани»

Военнослужащие минометных расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение условного противника из 122 мм минометов «Сани» на занятиях в Кемеровской области.

При выполнении огневых задач военнослужащие миномётных расчетов отработали постановку заградительного огня на маршруте выдвижения условного противника, а также стрельбу на подавление и уничтожение живой силы противника беглым огнем с прочесыванием района расположения цели. Кроме того, в рамках занятия военнослужащие отработали длительное методическое огневое воздействие по отдельным разведанным целям и боевым порядкам условного противника. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялось с использованием переносных средств наблюдения и беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание при подготовке расчетов уделяется быстрой смене огневых позиций с учетом опыта СВО.

В отработке практических действий задействовано свыше 30 военнослужащих ЦВО.

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