17.01.2025 (16:30)

В Калининградской области свыше двух тысяч военнослужащих БФ привлечены к боевым стрельбам

Военнослужащие сводных подразделений морской пехоты, частей и соединений Балтийского флота выполняют нормативы по огневой подготовке с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия в Калининградской области.

На текущей неделе к занятиям привлечено свыше двух тысячи военнослужащих, боевые стрельбы проводятся сразу на нескольких полигонах Балтийского флота.

Под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащие выполняют боевые стрельбы из различного стрелкового оружия, автоматов АК-74М, АКС-74У, АК-12, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов «Корд», гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также выполняют упражнения по метанию ручных гранат.

Стрельбы на полигоне выполняются по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника. Занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки.

Особое внимание инструкторы уделяют на отработку тактических действий в составе сводных штурмовых групп, так в ходе тренировки ударные группы, исходя из полученных разведданных, полученных от операторов БПЛА, выполняют штурм опорного пункта условного противника с применением дымов и различных средств имитации.

Во время штурма, группу прикрывают снайперские пары, расположенные на боевых позициях, позволяющих осуществлять контроль периметра опорного пункта и операторы ударных «дронов». Помимо этого, отдельная группа военнослужащих осуществляет тыловое прикрытие ударного подразделения.

Военнослужащие выполняют тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения, средств разведки и военной техники.

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