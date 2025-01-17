17.01.2025 (14:30)

На Северном флоте стартовал чемпионат по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье»

На Северном флоте состоялось открытие Чемпионата по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье».

В период 17-18 января 2025 года лучшие многоборцы объединений, соединений и воинских частей Северного флота сойдутся в состязаниях этого сложного, не обычного, но очень интересного вида спорта.

Спортсмены выступят в трех упражнениях в возрастных группах до 30 лет, 30-39 лет, 40+ лет и продемонстрируют навыки в трёх дисциплинах - стрельбе из пистолета Макарова, плавании и лыжной гонке. В соревнованиях также будут принимать участие военнослужащие, представители женского пола.

Чемпионат пройдет на учебно-материальной базе Северного флота, а также Центра спортивной подготовки «Долина уюта» при поддержке Министерства спорта Мурманской области.

По результату проверенной мандатной комиссии к соревнованиям допущено 59 военнослужащих, в том числе 6 женщин. Многие спортсмены имеют высокий уровень подготовки. В их числе 12 мастеров спорта России и 5 офицеров – кандидаты в мастера спорта России.

Команды выступят в трёх группах – объединения, соединения и отдельные воинские части. Всего в чемпионате будут состязаться 12 команд.

По итогам Чемпионата Северного флота по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» лучшие спортсмены, занявшие с первого по третье места, представят Северный флот на Чемпионате Военно-Морского Флота России, который пройдет в города Североморск и Мурманск в период с 10-15 февраля 2025 года.

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