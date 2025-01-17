17.01.2025 (13:30)

На коммунальных объектах ЦЖКУ Минобороны России в Ленинградском военном округе обеспечено безаварийное прохождение новогодних праздников

В период новогодних праздников силы и средства коммунальных служб Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России функционировали в усиленном режиме.

В целях обеспечения бесперебойной работы и оперативного принятия мер по ликвидации нештатных ситуаций на территории округа в период прохождения праздничных мероприятий, работники Учреждения круглосуточно контролировали функционирование коммунальных объектов и систем теплоснабжения. Принятые меры обеспечили комфортное и безопасное проживание военнослужащих и членов их семей в условиях резко меняющихся погодных явлений на всей территории Российской Федерации.

Аварийно-ремонтные бригады, задействованные на устранение технологических нарушений, включили более 3,8 тысяч человек и 377 единиц автомобильной и специальной техники. Мероприятия прошли без происшествий.

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