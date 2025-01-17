17.01.2025 (11:30)

В концертном зале Мариинского театра выступили военные оркестры Санкт-Петербургского гарнизона

В концертном зале Мариинского театра состоялся концерт лауреатов Всеармейского смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил Российской Федерации.

Участие приняли победители смотра-конкурса оркестр штаба Ленинградского военного округа, оркестр Нахимовского военно-морского училища, оркестр морского корпуса им. Петра Великого, оркестр Военно-морской академии им. Адмирала Н.Г. Кузнецова, адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы.

В программе концерта прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков, а также оригинальное сочинение для духового оркестра.

В завершении концерта под аккомпанемент, оркестра штаба Ленинградского военного округа, признанного лучшим в Вооруженных силах Российской Федерации, выступил солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Горбунов.

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