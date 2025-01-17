17.01.2025 (10:30)
В объединении противовоздушной обороны прошли соревнования по зимнему офицерскому троеборью
В объединении противовоздушной обороны прошли соревнования
по зимнему офицерскому троеборью.
В соревнованиях приняли участие 8 сборных команд, состоящих из более 60 военнослужащих, представляющих воинские части и соединения противовоздушной и противоракетной обороны.
Соревнования прошли в командном и личном первенстве включающее в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, лыжные гонки
и плавание.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме баллов, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.
Победителей наградили почетными грамотами и медалями, а абсолютным лидерам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены кубки. Команды победители были награждены кубками объединения ПВО. Всего было вручено: 6 комплектов медалей и 6 кубков.
Во время состязаний было выполнено: более 24 – спортивных разрядов, 3 из которых на норматив звания «Мастер спорта» и 4 на спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».
По итогам соревнования будут отобраны военнослужащие в состав сборной команды объединения, для участия в чемпионате Воздушно-космических сил.