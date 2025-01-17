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17.01.2025 (10:30)

В объединении противовоздушной обороны прошли соревнования по зимнему офицерскому троеборью

Фото Видео

В объединении противовоздушной обороны прошли соревнования

по зимнему офицерскому троеборью.  

В соревнованиях приняли участие 8 сборных команд, состоящих из более 60 военнослужащих, представляющих воинские части и соединения противовоздушной и противоракетной обороны.

Соревнования прошли в командном и личном первенстве включающее в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, лыжные гонки
и плавание.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме баллов, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Победителей наградили почетными грамотами и медалями, а абсолютным лидерам, набравшим наибольшее количество баллов, были вручены кубки.  Команды победители были награждены кубками объединения ПВО. Всего было вручено: 6 комплектов медалей и 6 кубков.

Во время состязаний было выполнено: более 24 – спортивных разрядов, 3 из которых на норматив звания «Мастер спорта» и 4 на спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

По итогам соревнования будут отобраны военнослужащие в состав сборной команды объединения, для участия в чемпионате Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Соревнования
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