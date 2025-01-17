17.01.2025 (16:00)

В Приамурье с военнослужащими общевойсковой армии ВВО проведены комплексные тренировки по антитеррору

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае проведены комплексные тренировки по антитеррору.

В ходе тренировок подразделения антитеррора оперативно прибыли к местам выполнения задач и осуществили блокирование групп условных террористов.

Также были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в нормативы, предъявляемых к данным подразделениям.

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