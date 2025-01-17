17.01.2025 (09:30)

На полигонах в Забайкалье военнослужащие ВВО закрепляют практические навыки в применении ручных гранат

На полигоне «Песчанка», «Борзя-Новая» и «Дровяная» в Забайкальском крае с военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по огневой подготовке.

Под руководством офицеров и инструкторов обучаемые закрепляют навыки метания ручных наступательных гранат РГД-5.

Подготовка проходит в три этапа: вначале военнослужащие изучают устройство и принцип работы взрывателя и порядок применения, затем тренируются метать имитационную гранату на точность и дальность. В завершение подготовки военнослужащие выполняют упражнение по метанию боевой гранаты из укрытия.

Для качественного выполнения упражнений на полигонах оборудованы окопы и укрытия для метания гранат, из положений стоя и с колена. Занятиям предшествует сдача зачетов по требованиям безопасности, а также условиям выполняемого упражнения.

Кроме того, военнослужащие тренируются в выполнении нормативов по оказанию первой медицинской помощи условно раненым сослуживцам, занятию и смене огневых позиций.

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