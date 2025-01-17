17.01.2025 (15:00)
Хабаровском крае с военнослужащими инженерного соединения ВВО проведена тактико-специальная тренировка
С военнослужащими инженерного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, проведена тактико-специальная тренировка.
В ходе тренировки военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом были задействованы минно-розыскные собаки, миноискатели и специальные защитные костюмы сапера. После обнаружения и обозначения минно-взрывных устройств условного противника, военные инженеры отработали порядок уничтожения противотанковых и противопехотных мин, а также самодельных взрывных устройств с помощью накладных зарядов.
Кроме того, с военнослужащими была проведена тренировка по отражению нападения условной диверсионно-разведывательной группы.
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