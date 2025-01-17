17.01.2025 (22:00)

На полигоне армейского корпуса ВВО на Сахалине военнослужащие приступили к занятиям по метанию учебных ручных гранат РДГ-5

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие свои первые контракты приступили к занятиям по метанию учебных ручных гранат.

Занятия с военнослужащими проводятся на полигоне «Троицкий» под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленном учебном месте бойцы поразили для сдачи норматива условную ростовую мишень для сдачи норматива на расстоянии 25 метров.

Перед выполнением данного упражнения каждый военнослужащий сдал практический зачёт на знание требований безопасности и порядок метания учебной гранаты.

К выполнению норматива привлекаются военнослужащие вне зависимости от своей воинской должности и звания.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине использовали учебные гранаты РГД-5.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице