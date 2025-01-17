17.01.2025 (14:00)

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО осваивают ведение тактических действий в составе боевых двоек в различных боевых условиях

С военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проходят занятия по огневой подготовке в различных боевых условиях и меняющейся тактической обстановке.

На полигоне «Сергеевский» мотострелки в составе боевых двоек осваивают тактику ведения огня из 7,62-мм пулемётов Калашникова на открытой местности, и ведение боя из АК-74 в городских условиях.

В процессе обучения боевые двойки отрабатывают манёвренные и засадные действия, а при ведении учебного боя используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек противника. Во время отработки тактических действий мотострелки ведут огонь из различных положений: «лёжа», «стоя», «с колена» и в движении.

Во время передвижения боевых двоек по открытой местности или в условиях городской застройки военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.

Занятия проходят под руководством опытных офицеров объединения ВВО и участников специальной военной операции.

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