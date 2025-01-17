17.01.2025 (21:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО осваивают курс тактической медицины

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, проходят занятия по тактической медицине в рамках интенсивного курса боевой подготовки.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт специальной военной операции, и специалистов медицинской службы военнослужащие учатся оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывают эвакуацию под огнём условного противника, проведение лекарственной экстренной терапии. При проведении занятий используются средства имитации, в частности холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты.

Прежде чем оказать помощь условно раненному военнослужащему и эвакуировать его в безопасный район, личный состав учится организовывать прикрытие.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, мероприятия сердечно легочной реанимации.

Ежедневно обучаемые отрабатывают различные сценарии. Руководители занятий тщательно следят за правильным выполнением каждого элемента.

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