17.01.2025 (13:00)

В танковом соединении Восточного военного округа в Республике Бурятия состоялись занятия с механиками-водителями по вождению танков

Во время занятий механики-водители танков танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, успешно преодолели трассу, на которой было оборудовано более 20 искусственных препятствий. Подобные тренировки требуют слаженной работы экипажей и помогают механикам-водителям развивать мастерство и быстроту реакции.

Кроме того, в ходе занятия были выполнены нормативы по технической подготовке, включающие установку аккумуляторной батареи, проверку технической жидкости и установку светомаскировочных устройств на фары.

После прохождения курса подготовки военнослужащие не только приобретают технические знания, но и уверенно владеют навыками эксплуатации и управления различными типами танков и боевых машин пехоты.

Подготовка механиков-водителей ведется круглый год, несмотря на погодные условия. Занятия с военнослужащими проводят опытные инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице