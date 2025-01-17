17.01.2025 (20:00)

На Камчатке 4 вертолета морской авиации Тихоокеанского флота провели комплексное учение

На Камчатке 2 пары ударных вертолётов Ка-29 и противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота (ТОФ) из состава смешанного авиаполка Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС) провели комплексное учение с выполнением практических упражнений над акваторией Авачинского залива.

В рамках учения были проведены тренировки по поиску иностранной подводной лодки и отражению удара безэкипажных катеров противника по пункту базирования сил флота.

По сценарию мероприятия боевой подготовки, в зоне ответственности ОКВС была обнаружена неопознанная подводная лодка и для её поиска и обнаружения были направлены вертолёты Ка-27ПЛ. В результате поисковых действий координаты обнаруженной подводной лодки условного противника были переданы на МПК «Усть-Илимск».

В другом эпизоде учения техническими средствами обнаружен отряд маломерных судов, двигающихся с высокой скоростью в сторону Авачинской бухты. С аэродрома Елизово были подняты вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота Ка-29 с десантом на борту, которые обнаружили и из стрелкового вооружения уничтожили безэкипажные катера условного противника в районе Халактырского пляжа, до входа в Авачинскую бухту.

По команде дежурного по рейдовой службе буксиры перекрыли входы на створах боновых заграждений в местах их установки. Совместными действиями предотвращены все попытки условного противника атаковать корабли и подводные лодки в местах базирования и на маршрутах выхода из баз.

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