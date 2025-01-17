17.01.2025 (12:00)

Военные коммунальщики на Камчатке подвели итоги деятельности за 2024 год

Итоги работы показали, что выполнен большой объем работ по ремонту помещений и замене сетей водо и тепло снабжения. Проведены работы по замене 4 котлов и 10 единиц основного оборудования тепловых энергоустановок на объектах Вилючинского и Петропавловск-Камчатского гарнизонов. Выполнен ремонт свыше 1700 кв. метров кровли и 2800 кв. метров внутренних помещений в соединениях и частях Тихоокеанского флота.

Специалисты службы проводят контроль качества работ при приемке на 15 объектах нового строительства на территории военных городков от подрядных организаций.

По итогам 2024 года лучшие специалисты жилищно-коммунальной службы на Камчатке награждены грамотами и ценными подарками.

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