17.01.2025 (19:00)

С мотострелками ЮВО в Северной Осетии провели первые в учебном году боевые стрельбы в составе взводов

С военнослужащими мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Северная Осетия - Алания, провели первое в зимнем периоде обучения комплексное занятие на этапе слаживания взводов.

Мотострелки выполнили практические стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, как с коротких остановок, так и в движении на дистанции до 1000 м, а также из штатного стрелкового вооружения.

Помимо этого, военнослужащие отработали вопросы по оборудованию фортификационных сооружений, установке минно-взрывных заграждений, освоили и закрепили навыки при перемещении на поле боя в составе подразделений, прошли тренировки по посадке на боевые машины и спешиванию, а также оказанию первой медицинской помощи при различных травмах, ушибах и огнестрельных ранениях.

Учебный план подготовки экипажей боевых машин пехоты выстроен с учетом опыта, приобретенного в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подобные занятия проводятся регулярно во всех воинских частях и соединениях ЮВО.

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