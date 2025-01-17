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17.01.2025 (11:00)

С военнослужащими ЮВО в Южной Осетии проведена тренировка по пожарной безопасности

В Южной Осетии с военнослужащими военной базы Южного военного округа (ЮВО) состоялась плановая комплексная тренировка по противопожарной безопасности.

По легенде тренировки в парке боевых машин произошло возгорание техники. Личный состав пожарной команды в кратчайший срок выдвинулся на место происшествия и ликвидировал условное возгорание.

Кроме того, военнослужащие отработали порядок действий во время эвакуации военной техники из мест «пожара». Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Перед практической частью занятия специалисты службы пожарной безопасности провели инструктажи для повышения уровня информированности личного состава базы об основных причинах возникновения пожаров, порядке действий при возникновении возгорания и чрезвычайных ситуаций.

Помимо плановых тренировок с пожарными расчетами, с личным составом соединения, заступающими в суточный наряд и на дежурство, ежедневно проводятся инструктажи по недопущению возникновения пожароопасных ситуаций.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия , Пожарная безопасность
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