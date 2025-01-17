17.01.2025 (18:00)

В соединении связи 8 гвардейской общевойсковой армией прошла тренировка по противодействию терроризму

С дежурным подразделением соединения связи 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированным в Ростовской области, проведена тренировка по противодействию терроризму.

Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений войск ЮВО. Целью тренировки являлось отражение нападения условного противника на территорию военного городка и воинской части с целью захвата контрольно-пропускного пункта соединения.

В ходе отработки действий личный состав выдвинулся в указанную точку, куда по легенде тренировки напал условный противник и осуществил действия по его блокированию и нейтрализации.

Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.

Данные тренировки в соединениях и воинских частях 8 гвардейской общевойсковой армии ЮВО проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в ситуациях разного характера, а также поддерживать уровень практической подготовки дежурных подразделений на высоком уровне.

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