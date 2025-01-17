17.01.2025 (10:00)
Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении отработали вождение БМП на высокогорном полигоне Алагяз
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, провели практические занятия по вождению боевых машин пехоты (БМП) на высокогорном полигоне «Алагяз».
В ходе планового мероприятия боевой подготовки личный состав соединения отработал приемы маневрирования на танкодроме, прохождение маршрута на максимально и минимально допустимых скоростях, вождение в ограниченных проездах. Также военнослужащие преодолели противотанковые рвы, подъемы и спуски, косогоры, окопы и колейные мосты.
В завершении занятия экипажи БМП отработали практические навыки движения в колонне и занятия огневых позиций.
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