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17.01.2025 (17:00)

В Крыму растет количество добровольцев, желающих заключить контракт с Минобороны России

С начала нового 2025 года количество жителей Республики Крым, желающих заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пункт отбора на военную службу по контракту в г. Симферополь ежедневно обрабатывает порядка 50 заявок кандидатов добровольно встать на защиту Родины.

Специалисты кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) информируют граждан об особенностях прохождения службы, получения военно-учётной специальности, положенных выплатах и льготах для заключившего контракт и членов их семей.

Помимо информирования, инструкторы пункта отбора проводят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор с гражданами, изъявившими желание вступить в ряды ВС РФ. По результатам проведенного отбора и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место прохождения военной службы.

Работа пункта отбора организована максимально комфортно. Специалисты оформляют необходимые документы в течение одного-двух дней, после чего кандидаты, прошедшие отбор, отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ , Служба по контракту — Твой выбор!
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