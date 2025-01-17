17.01.2025 (09:00)
Летчики-истребители морской авиации Северного флота выполнили задачи боевого дежурства в воздушном пространстве Заполярья
В рамках защиты воздушного пространства в арктической зоне Российской Федерации, летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота выполнили задачи боевого дежурства в воздушном пространстве Заполярья.
Истребители МиГ-29КуБ совершили боевые вылеты в зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.
В ходе выполнения полетов летчиками истребителей МиГ-29КуБ отработаны действия по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также некоторые элементы воздушного боя.
При выполнении вылетов на боевое дежурство отрабатываются все элементы взаимодействия с командными пунктами и подразделениями противовоздушной обороны, а также действия при обнаружении воздушной цели, нарушающей воздушное пространство территории Российской Федерации.
Задачи боевого дежурства выполняются летчиками Северного флота
в арктической зоне на постоянной основе. В рамках данных задач осуществляется перехват и сопровождение воздушных целей сопредельных государств, а также ведение воздушной разведки и прикрытие войск и сил, действующих в арктической зоне.