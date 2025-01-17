17.01.2025 (09:00)

Летчики-истребители морской авиации Северного флота выполнили задачи боевого дежурства в воздушном пространстве Заполярья



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики-истребители морской авиации Северного флота выполнили задачи боевого дежурства в воздушном пространстве Заполярья

В рамках защиты воздушного пространства в арктической зоне Российской Федерации, летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота выполнили задачи боевого дежурства в воздушном пространстве Заполярья.

Истребители МиГ-29КуБ совершили боевые вылеты в зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

В ходе выполнения полетов летчиками истребителей МиГ-29КуБ отработаны действия по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также некоторые элементы воздушного боя.

При выполнении вылетов на боевое дежурство отрабатываются все элементы взаимодействия с командными пунктами и подразделениями противовоздушной обороны, а также действия при обнаружении воздушной цели, нарушающей воздушное пространство территории Российской Федерации.

Задачи боевого дежурства выполняются летчиками Северного флота

в арктической зоне на постоянной основе. В рамках данных задач осуществляется перехват и сопровождение воздушных целей сопредельных государств, а также ведение воздушной разведки и прикрытие войск и сил, действующих в арктической зоне.

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