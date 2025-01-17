17.01.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-й годовщине освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков

Минобороны России к 80-й годовщине освобождения столицы Польши — города Варшавы (17 января 1945 г.) — открывает на своем сайте новый мультимедийный раздел «Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой…». В нем представлены уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция — одна из крупнейших и самых стремительных в Великой Отечественной войне. В рамках ее проведения Ставкой Верховного Главнокомандования планировалось одновременными мощными ударами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов взломать оборону врага на всю глубину, рассечь его силы и уничтожить по частям. При этом предусматривались разгром немецкой группы армий «А» (с 26 января —«Центр»), завершение освобождения Польши и создание благоприятных условий для нанесения решающего удара на столицу Германии — Берлин. Как все это удалось реализовать нашему командованию?

Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 20 января 1945 года. Однако 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести наступление «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте». Для поддержки союзников Ставке Верховного Главнокомандования пришлось ограничить время подготовки к Висло-Одерской операции, начало которой было перенесено на 12 января.

На первом этапе операции (12-17 января) советские войска в ходе ожесточенных боев прорвали борону противника, разгромили его основные силы и создали условия для развития наступления.

17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции, силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского была освобождена столица Польши – Варшава. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

На втором этапе (18 января-3 февраля) советские войска овладели Селезским промышленным районом и захватили плацдарм на левом берегу р. Одер.

За 23 дня Висло-Одерской операции Красная Армия продвинулась на глубину до 500 км, освободила значительную часть Польши и вышла на подступы к столице Германии. До Берлина оставалось 60-70 км.

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства будут опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, описания оборонительных рубежей противника, разведсводки, шифровки, оперативные директивы, журналы боевых действий, схемы и планы, свидетельства узников концлагерей, расположенных на территории Польши, наградные листы на участников Висло-Одерской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященных 80-летию Висло-Одерской стратегической наступательной операции и освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков, направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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