16.01.2025 (23:00)

В ВКА имени А.Ф.Можайского отметили 313 годовщину образования ВУЗа

16 января для Можайцев самая праздничная дата в году - день создания учебного заведения. 313 лет назад указом Петра I было образована Инженерная школа, правопреемником которой является космический вуз.

Выпускники Второго кадетского корпуса, Военно-технической и Военно-теоретической школ Красного Воздушного флота, других исторических предшественников вуза, оставили Можайцам высочайший идеал Защитника Отечества. На праздничном построении командование академии, ветераны вуза выразили уверенность - каждый офицер и курсант руководствуется именно этим принципом в своей службе и учёбе.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавлоской крепости мощным раскатом прозвучал в небе Санкт-Петербурга. Он стал символом того, что на протяжении долгих лет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского была и остаётся лучшим политехническим вузом Министерства обороны Российской Федерации. Право дать залп из орудия было предоставлено курсанту Даниле Инбулаеву.

В день образования академии офицеры и курсанты возложили цветы и венки к могиле талантливого изобретателя, отдали дань искреннего уважения контр-адмиралу, пионеру авиации Александру Фёдоровичу Можайскому.

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