16.01.2025 (22:00)

Со снайперами российской военной базы в Таджикистане проведено тактико-специальное занятие

На полигоне Ляур в Таджикистане прошло тактико-специальное занятие со снайперами 201-й военной базы Центрального военного округа.

Военнослужащие отработали скрытое передвижение, оборудование и маскировку огневых позиций, а также действия при внезапной встрече с противником. Кроме того, в рамках занятия снайперы совершенствовали навыки классификации целей и определения дальности до них с применением приборов наблюдения и прицеливания. Особое внимание было уделено действиям снайперов в составе групп в горной и на открытой местности.

В завершение занятия военнослужащие поразили мишени на средней дальности из снайперских винтовок Драгунова и крупнокалиберных армейских снайперских винтовок АСВК.

В тактико-специальном занятии было задействовано более 50 военнослужащих, в том числе те, кто заключил первый контракт с Минобороны России.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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