Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2025 (08:30)

Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают их успешное продвижение, уничтожая укрепления и живую силу ВСУ на Кураховском направлении.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив технику или боевиков ВСУ, военнослужащие уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные БпЛА малого типа или FPV-дроны, либо в режиме реального времени корректируют удары артиллерии.

«Пытаемся выявлять объекты противника, перемещение, заранее работать на упреждение. Неподготовленные они там — максимум, что они делают — падают на месте и просто «зажимаются» в угол. Просто так теряют свой личный состав, но на локальных участках пытаются что-то делать. Задачи все в куче, на самом деле – это работа на упреждение — техника, пехота, даже выявление в ночное время суток квадрокоптеров противника. Сначала мы обратили внимание то что у них очень много всего западного. Сейчас этого всего меньше стало. Это ощущается. То есть даже новости нам не нужно смотреть — мы это видим. Да, меньше стало. Сейчас мы уже видим их «Казаки» — это редкость. Их «Казаки», 2Уралы» ездят… если раньше была бронированная техника западных образцов, сейчас уже советская техника — то есть, скорее всего, восстановленная с тех времен», — сообщил командир взвода БпЛА с позывным «Биллардо».

Благодаря богатому опыту, практически каждый вылет ударных БпЛА способствует уничтожению техники и личного состава ВСУ. Большинство военнослужащих подразделения беспилотных летательных аппаратов удостоены высоких государственных наград и ведомственных медалей Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false