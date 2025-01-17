17.01.2025 (08:30)

Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают их успешное продвижение, уничтожая укрепления и живую силу ВСУ на Кураховском направлении.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив технику или боевиков ВСУ, военнослужащие уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные БпЛА малого типа или FPV-дроны, либо в режиме реального времени корректируют удары артиллерии.

«Пытаемся выявлять объекты противника, перемещение, заранее работать на упреждение. Неподготовленные они там — максимум, что они делают — падают на месте и просто «зажимаются» в угол. Просто так теряют свой личный состав, но на локальных участках пытаются что-то делать. Задачи все в куче, на самом деле – это работа на упреждение — техника, пехота, даже выявление в ночное время суток квадрокоптеров противника. Сначала мы обратили внимание то что у них очень много всего западного. Сейчас этого всего меньше стало. Это ощущается. То есть даже новости нам не нужно смотреть — мы это видим. Да, меньше стало. Сейчас мы уже видим их «Казаки» — это редкость. Их «Казаки», 2Уралы» ездят… если раньше была бронированная техника западных образцов, сейчас уже советская техника — то есть, скорее всего, восстановленная с тех времен», — сообщил командир взвода БпЛА с позывным «Биллардо».

Благодаря богатому опыту, практически каждый вылет ударных БпЛА способствует уничтожению техники и личного состава ВСУ. Большинство военнослужащих подразделения беспилотных летательных аппаратов удостоены высоких государственных наград и ведомственных медалей Минобороны России.

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