17.01.2025 (08:30)
Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении СВО
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе выполнения задач по поддержке штурмовых групп мотострелковых подразделений обеспечивают их успешное продвижение, уничтожая укрепления и живую силу ВСУ на Кураховском направлении.
Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за местностью. Обнаружив технику или боевиков ВСУ, военнослужащие уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные БпЛА малого типа или FPV-дроны, либо в режиме реального времени корректируют удары артиллерии.
«Пытаемся выявлять объекты противника, перемещение, заранее работать на упреждение. Неподготовленные они там — максимум, что они делают — падают на месте и просто «зажимаются» в угол. Просто так теряют свой личный состав, но на локальных участках пытаются что-то делать. Задачи все в куче, на самом деле – это работа на упреждение — техника, пехота, даже выявление в ночное время суток квадрокоптеров противника. Сначала мы обратили внимание то что у них очень много всего западного. Сейчас этого всего меньше стало. Это ощущается. То есть даже новости нам не нужно смотреть — мы это видим. Да, меньше стало. Сейчас мы уже видим их «Казаки» — это редкость. Их «Казаки», 2Уралы» ездят… если раньше была бронированная техника западных образцов, сейчас уже советская техника — то есть, скорее всего, восстановленная с тех времен», — сообщил командир взвода БпЛА с позывным «Биллардо».
Благодаря богатому опыту, практически каждый вылет ударных БпЛА способствует уничтожению техники и личного состава ВСУ. Большинство военнослужащих подразделения беспилотных летательных аппаратов удостоены высоких государственных наград и ведомственных медалей Минобороны России.