17.01.2025 (08:00)

Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили за ночь три гексакоптера типа «Баба Яга» и до отделения ВСУ в н.п. Часов Яр



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили за ночь три гексакоптера типа «Баба Яга» и до отделения ВСУ в н.п. Часов Яр

Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БпЛА, оказывая поддержку штурмовым группам и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в н.п. Часов Яр в районе огнеупорного комбината.

Снайперская пара выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и изготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 50 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженным и уничтоженным.

Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БпЛА типа «Баба Яга» для сброса боеприпасов и минирования территории комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожение тяжелых БпЛА и пехоты ВСУ.

После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, таких как направление ветра, дистанция до цели и других, второй номер дает целеуказание, а первый открывает огонь на поражение.

Меткими выстрелами было уничтожено три БпЛА «Баба Яга». Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию на передовых позициях. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием.

Снайперы «крылатой пехоты» из Иванова и Костромы с первого дня принимают участие в специальной военной операции. На их счету сотни уничтоженных украинских националистов и их беспилотников.

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