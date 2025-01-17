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17.01.2025 (08:00)

Снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили за ночь три гексакоптера типа «Баба Яга» и до отделения ВСУ в н.п. Часов Яр

Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БпЛА, оказывая поддержку штурмовым группам и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в н.п. Часов Яр в районе огнеупорного комбината.

Снайперская пара выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и изготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 50 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженным и уничтоженным.

Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БпЛА типа «Баба Яга» для сброса боеприпасов и минирования территории комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожение тяжелых БпЛА и пехоты ВСУ.

После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, таких как направление ветра, дистанция до цели и других, второй номер дает целеуказание, а первый открывает огонь на поражение.

Меткими выстрелами было уничтожено три БпЛА «Баба Яга». Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию на передовых позициях. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием.

Снайперы «крылатой пехоты» из Иванова и Костромы с первого дня принимают участие в специальной военной операции. На их счету сотни уничтоженных украинских националистов и их беспилотников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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