17.01.2025 (07:30)

Расчет 82-мм миномета «Поднос» группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет 82-мм миномета «Поднос» группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

На Каховском направлении расчет кочующего миномета мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, который ежедневно пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

Благодаря габаритам и весу миномет «Поднос» может транспортироваться в разобранном виде расчетом из трех военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 мм составляет 6 км.

У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведение первого выстрела.

Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.

Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает без какой-либо суеты и спешки.

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