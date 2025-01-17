17.01.2025 (07:00)

В ДНР военнослужащие группировки войск «Восток» провели залистование позиций ВСУ



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Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» провел залистование позиций ВСУ, применив агитационные снаряды в районе населенного пункта Великая Новосёлка.

Специальные агитационные снаряды представляют собой реактивный боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками. В каждой такой листовке для солдат ВСУ содержится призыв сложить оружие и добровольно сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье.

Для залистования вражеской территории таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более одного квадратного километра.

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