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17.01.2025 (06:30)

Разведчики группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной техники на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Разведчикам соединения были переданы сведения от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки о скрытой переброске живой силы и техники украинских боевиков в районе населенного пункта Архангельское ДНР с целью контратаки позиций российских войск. Используя складки местности и погодные условия, расчеты скрытно прибыли на огневые позиции и приступили к наблюдению за передвижением противника.

В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США. Боевая машина, приблизившись к перекрестку, была уничтожена огнем из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

В дальнейшем противник предпринимал попытки эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые были также уничтожены прицельным огнем.

Боевая работа военнослужащих спецназа требует высокого уровня подготовки и большой ответственности, они действуют в непосредственном контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Разведывательные подразделения , Специальная военная операция
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