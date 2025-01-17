17.01.2025 (06:30)

Разведчики группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной техники на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Разведчикам соединения были переданы сведения от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки о скрытой переброске живой силы и техники украинских боевиков в районе населенного пункта Архангельское ДНР с целью контратаки позиций российских войск. Используя складки местности и погодные условия, расчеты скрытно прибыли на огневые позиции и приступили к наблюдению за передвижением противника.

В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США. Боевая машина, приблизившись к перекрестку, была уничтожена огнем из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

В дальнейшем противник предпринимал попытки эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые были также уничтожены прицельным огнем.

Боевая работа военнослужащих спецназа требует высокого уровня подготовки и большой ответственности, они действуют в непосредственном контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.

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