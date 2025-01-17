17.01.2025 (06:00)

Экипаж вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ.

После нанесения удара экипаж выполнилипротиворакетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

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