17.01.2025 (06:00)
Экипаж вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ.
После нанесения удара экипаж выполнилипротиворакетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
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