17.01.2025 (05:30)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили скопления живой силы и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области

Операторы FPV-дронов мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику. Бойцы проводят комплексную работу — они не только совершают вылеты дронами-комикадзе, но и проводят разведку и корректировку огня артиллерии.

Благодаря сотням часов налета и несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов удерживают управление и пикируют прямо на цели.

Личный состав взвода БпЛА в своей работе использует различные боеприпасы.

В коллекции трофеев расчетов FPV-дронов — минометы разного калибра, множество БМП и БТР противника, танки и ствольная артиллерия. В реальных боевых условиях бойцы не только нарабатывают необходимый опыт, но и продолжают обучаться снаряжать дроны, проводить разведку и многое другое.

Операторы FPV-дронов уничтожают различную военную технику, в том числе производства стран НАТО, боевиков ВСУ на открытой местности и в укрытиях, а также опорные пункты в лесистой местности.

Расчёты FPV-дронов с уже готовым вооружением выезжают на точки взлёта БпЛА и оперативно поражают противника.

Расчеты подготовили ударные FPV-дроны к работе, после чего точно поразили несколько танков, боевых бронированных машин и бронетранспортеров, а также группы боевиков ВСУ.

Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

FPV-дрон развивает скорость до 100 километров в час, от него невозможно уйти.

Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать и ремонтировать их.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с легкостью отличают, чья «птичка» подлетает.

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