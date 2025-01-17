17.01.2025 (05:00)
Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ
Подразделения войск РХБ защиты группировки войск «Запад» в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку действий мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений в зоне проведения СВО.
В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой украинских боевиков. Стрельба ведется с использованием программных систем топогеодезической привязки.
В этот раз военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии группировки войск «Запад», используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», уничтожили взводный опорный пункт и укрытия. Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около шести километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из направлений.
В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов было выявлено сосредоточение живой силы противника на укрепленных позициях. Получив координаты целей, расчет тяжелой огнеметной системы совершил марш на огневую позицию, осуществил наведение установки на цель и произвел залп снарядами по позициям националистов.
В режиме реального времени расчеты БПЛА осуществляли корректировку и контроль поражения целей.
По завершении боевой работы военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули огневую позицию.
Специалисты РХБ защиты группировки «Запад» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность, она отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. Также применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет уничтожать боевиков ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике.
Работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.
Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают всё живое.
Особая роль в работе экипажей отводится их индивидуальной защите. Используются современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье экипажу.