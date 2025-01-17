17.01.2025 (05:00)

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ

Подразделения войск РХБ защиты группировки войск «Запад» в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку действий мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений в зоне проведения СВО.

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты и позиции с бронетехникой и живой силой украинских боевиков. Стрельба ведется с использованием программных систем топогеодезической привязки.

В этот раз военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии группировки войск «Запад», используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», уничтожили взводный опорный пункт и укрытия. Пуски были проведены в ночное время на расстоянии около шести километров. Это позволило значительно продвинуться вперед штурмовым группам группировки войск «Запад» на одном из направлений.

В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов было выявлено сосредоточение живой силы противника на укрепленных позициях. Получив координаты целей, расчет тяжелой огнеметной системы совершил марш на огневую позицию, осуществил наведение установки на цель и произвел залп снарядами по позициям националистов.

В режиме реального времени расчеты БПЛА осуществляли корректировку и контроль поражения целей.

По завершении боевой работы военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули огневую позицию.

Специалисты РХБ защиты группировки «Запад» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее маневренность, она отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. Также применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет уничтожать боевиков ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике.

Работать ночью экипажам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днем. Это безопаснее и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают всё живое.

Особая роль в работе экипажей отводится их индивидуальной защите. Используются современные средства противоосколочной экипировки, которая создана из негорючих материалов и позволяет в случае нештатной ситуации сохранить жизнь и здоровье экипажу.

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