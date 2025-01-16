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16.01.2025 (21:00)

Военнослужащие подразделения РЭБ ЦВО в ходе занятия отработали противодействие ударным БпЛА противника в Сибири

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального занятия отработали способы противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) противника на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений РЭБ во время проведения радиотехнической разведки в районах условной линии боевого соприкосновения обнаружили каналы связи «противника». Для подавления выявленных частот были задействованы комплексы «Леер-3» и Р-330 БМВ.

Используя различные виды активной нагрузки, военнослужащие определили местоположения узлов связи, их рабочие радиочастоты, а также координаты критически важных объектов условного противника. Во взаимодействии с расчетом автоматической станцией помех специалисты РЭБ нарушили систему коммуникации и управления беспилотниками «противника» путем постановки радиопомех во всем рабочем радиочастотном спектре.

К занятию привлекалось более 20 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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