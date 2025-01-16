16.01.2025 (20:30)

С мотострелками ЦВО в Екатеринбурге проведена тренировка по противодействию терроризму

С мотострелками Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге проведена тренировка по противодействию терроризму.

По замыслу мероприятия боевой подготовки группа антитеррора получила сигнал о внезапном нападении террористов на контрольно-пропускной пункт воинской части. Военнослужащие быстро выдвинулись в указанный район и отработали действия по блокированию территории, окружению и нейтрализации условных террористов. Огневые точки были поражены с использованием штатного стрелкового вооружения и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Особое внимание во время тренировки было уделено оказанию первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.

В завершение занятия указанный район действий проверили на наличие взрывных устройств и других опасных предметов.

Тренировка по противодействию терроризму прошла в условиях, максимально приближенных к реальным. Для это использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки и другие средства имитации.

В мероприятии принимало участие около 30 военнослужащих.

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