16.01.2025 (20:00)

Курсанты НВВКУ отразили атаку условного противника на тренировке по тактической стрельбе в Новосибирской области

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) отработали различные элементы тактической стрельбы в ходе тренировки на полигоне в Новосибирской области.

В ходе мероприятия боевой подготовки будущие офицеры отработали действия в составе штурмовых групп на открытой и пересеченной местности по отражению атаки условного противника и поражению групповых целей, бронированной техники противника. Стрельба велась по мишеням из автоматов АК-12 и АК-74, пулеметов и гранатометов.

Кроме того, курсанты отработали задачи эвакуации раненых военнослужащих и оказания первой помощи, применив навыки тактической медицины.

Тренировка проводились под руководством опытных инструкторов, с учетом опыта специальной военной операции.

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