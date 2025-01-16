16.01.2025 (19:30)

Военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили лагерь условного противника в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, на занятии по огневой подготовке уничтожили лагерь условного противника на полигоне в предгорьях Западного Саяна.

По замыслу занятия разведывательными подразделениями в ходе проведения рекогносцировки горных маршрутов был обнаружен тренировочный лагерь «противника» в труднодоступной горной местности. Для его уничтожения была задействована огневая группа, личный состав которой совершил марш в назначенный район.

Незаметно подобравшись к лагерю неприятеля на дистанцию выстрела, снайперы вывели из строя охранение лагеря, после чего военнослужащие уничтожили объекты и личный состав базы из автоматов Калашникова и гранатометов РПГ-7В с использованием осколочных и кумулятивных гранат.

В ходе занятия стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу, технику и объекты противника на дистанции до 800 м.

В занятии принимало участие более 50 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЦВО.

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