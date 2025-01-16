16.01.2025 (19:00)

Юнармейцы города Белово Кемеровской области приняли участие во Всекузбасском мероприятии «Свет в темноте: жизнь в блокадном Ленинграде»

Юнармейцы школы №11 города Белово Кемеровской области приняли участие в уроке мужества, организованном в рамках Всекузбасского мероприятия «Свет в темноте: жизнь в блокадном Ленинграде».

Урок мужества прошел в Беловском музейно-выставочном центре, где школьники смогли пообщаться с жителями блокадного Ленинграда Кларой Васильевной Лишавской и Ниной Матвеевной Куличковой.

Блокадницы поделились своими воспоминаниями о том, как им приходилось выживать в условиях голода и холода, как помогали друг другу и не теряли надежду даже в самые трудные времена. Для юнармейцев ьакже была проведена экскурсия по музейно-выставочному центру.

Мероприятие приурочено ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года завершилась самая продолжительная осада в мировой истории, длившаяся 872 дня.

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