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16.01.2025 (18:30)

Снайперы ЦВО на занятии в Челябинской области учлись маскироваться и поражать цели в лесном массиве

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального занятия совершенствовали навыки маскировки и поражения целей условного противника в лесном массиве. Процесс обучения был организован под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции на полигоне в Челябинской области.

Военнослужащие отработали поиск и классификацию целей, выбор и организацию огневых точек, личную маскировку и маскировку позиций. Затем снайперы из снайперских винтовок Драгунова (СВД) выполнили стрельбы по динамическим и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику противника, отработали перемещение по одному и в составе снайперских пар.

Пристальное внимание было уделено оперативности, слаженности действий военнослужащих, знанию личным составом специальных характеристик вооружения, умению грамотно ориентироваться в экстремальных условиях.

К занятию было привлечено более 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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