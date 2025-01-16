16.01.2025 (17:30)

Военная автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области

Военная автоинспекция Центрального военного округа (ЦВО) провела акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области.

Основная цель акции — профилактика соблюдения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

В рамках мероприятия автоинспекторы учили водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. На мобильных постах участникам дорожного движения доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение ПДД.

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