16.01.2025 (16:30)
Корвет «Бойкий» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море
Экипаж корвета «Бойкий» в ходе планового учения в Балтийском море выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника.
В ходе отработки задач по ведению морского боя с кораблями условного противника специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронные пуски из ударного комплекса «Уран» и отработав задачи поражения группы кораблей противника.
В рамках выполнения учебных задач по видам обороны экипаж корвета отработал вопросы противовоздушной обороны на переходе морем и применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО.
Экипаж корабля также выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.