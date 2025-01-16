16.01.2025 (17:00)
Экипаж корабля Балтийского флота отработал противодействие беспилотным летательным аппаратам и безэкипажными катерам «противника»
Экипаж малого ракетного корабля «Зеленый Дол» Балтийского флота провёл учение в Балтийском море по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭК).
В ходе выполнения задач по патрулированию Балтийского моря и защите гражданских судов от угроз со стороны условного противника, экипаж малого ракетного корабля Балтийского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения.
На первом этапе учения экипаж отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника и его уничтожению при помощи корабельного вооружения.
На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника. По замыслу учения, от средств наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены БЭК «противника», которые были уничтожены огнем из крупнокалиберных пулемётов.
В целях повышения выучки личного состава практические стрельбы были выполнены в ночное и дневное время суток.
Также специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля отработали задачи по нанесению условных массированных ударов главным вооружением МРК - крылатыми ракетами по морским и береговым целям на значительном удалении, с выполнением электронных ракетных пусков из комплексов «Калибр-НК».