16.01.2025 (16:00)

Расчеты БРК «Бастион» и «Бал» провели плановое учение по уничтожению надводных целей в Балтийском море

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» в Ленинградской и «Бастион» в Калининградской областях провели учения по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп условного противника.

К выполнению мероприятий боевой подготовки были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Расчёты осуществили развёртывание на побережье Балтийского моря и Финского залива, провели подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех целей.

В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

К отработке задач было привлечено более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники.

Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.

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