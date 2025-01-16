16.01.2025 (16:00)
Расчеты БРК «Бастион» и «Бал» провели плановое учение по уничтожению надводных целей в Балтийском море
В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» в Ленинградской и «Бастион» в Калининградской областях провели учения по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп условного противника.
К выполнению мероприятий боевой подготовки были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, комплексы разведки морской и воздушной обстановки.
Расчёты осуществили развёртывание на побережье Балтийского моря и Финского залива, провели подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами.
Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех целей.
В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
К отработке задач было привлечено более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники.
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.