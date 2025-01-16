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16.01.2025 (18:00)

В Москве состоялось четвертое заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны

16 января 2025 г. в Москве состоялось четвертое заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны.

Подчеркнут взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей, в первую очередь - между видами и родами вооруженных сил двух стран.

В ходе мероприятия стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и наметили порядок его реализации.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Торжественные церемонии , Международная деятельность
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