16.01.2025 (18:00)
В Москве состоялось четвертое заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны
16 января 2025 г. в Москве состоялось четвертое заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны.
Подчеркнут взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей, в первую очередь - между видами и родами вооруженных сил двух стран.
В ходе мероприятия стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и наметили порядок его реализации.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.
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