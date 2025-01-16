16.01.2025 (12:25)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Миньковка, Часов Яр, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Срибное и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и семь артиллерийских орудий, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Алексеевка, Времевка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, бронетранспортер Stryker производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области.

Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30352 единицы специальной военной автомобильной техники.

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