16.01.2025 (09:00)
АНО «Содействие» передали волонтерам спец ткани и фурнитуру для изготовления военной амуниции
Поддержку Правительства Бурятии получили волонтеры Селенгинского района из села Гусиное озеро, а также волонтерские центры «Патриоты России 03 За победу» и «Зов сердца». Активисты получили специальные ткани, спанбонд и стропы (ленты) для изготовления маскировочных сетей, а также термоодеяла из которых изготовят тепловизионные укрытия от вражеских БПЛА.
В ближайшее время готовые изделия будут отправлены на СВО военным землякам. Правительство Бурятии продолжает поддерживать активистов Республики и военных участников СВО.
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