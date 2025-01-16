16.01.2025 (09:00)

АНО «Содействие» передали волонтерам спец ткани и фурнитуру для изготовления военной амуниции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player АНО «Содействие» передали волонтерам спец ткани и фурнитуру для изготовления военной амуниции

Поддержку Правительства Бурятии получили волонтеры Селенгинского района из села Гусиное озеро, а также волонтерские центры «Патриоты России 03 За победу» и «Зов сердца». Активисты получили специальные ткани, спанбонд и стропы (ленты) для изготовления маскировочных сетей, а также термоодеяла из которых изготовят тепловизионные укрытия от вражеских БПЛА.

В ближайшее время готовые изделия будут отправлены на СВО военным землякам. Правительство Бурятии продолжает поддерживать активистов Республики и военных участников СВО.

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