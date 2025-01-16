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16.01.2025 (14:00)

Экипаж глубоководного аппарата «АС-40» Тихоокеанского флота провёл учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке

Экипаж глубоководного спасательного аппарата «АС-40» Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого провёл специальное учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

В ходе учения «АС-40» был спущен на воду с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» и на водолазном полигоне экипаж глубоководного аппарата выполнил поиск стенд-макета, имитирующего лежащую на грунте подводную лодку на глубине 60 метров.

Операторы глубоководного аппарата произвели осмотр «аварийной» подлодки, а затем выполнили стыковку с комингс-площадкой с последующей вентиляцией отсеков условной субмарины и выдачей электропитания.   Завершающим элементом учения стала установка связи между  условно терпящей бедствие подлодкой и спасательным судном «Игорь Белоусов».

Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота под руководством начальника спасательного отряда Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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