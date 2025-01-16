16.01.2025 (15:30)

Штурмовики ЮВО овладели опорным пунктом условного противника на полигоне в Ростовской области

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области организована непрерывная и интенсивная подготовка личного состава штурмовых подразделений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе практических занятий на полигоне штурмовики ЮВО овладели опорным пунктом условного противника, а также закрепили свои навыки в таких элементах боя, как тактическое перемещение на местности и уничтожение огневых точек.

Подготовка военнослужащих проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные инструктора обучают личный состав работать в тактических группах (двойках, тройках), осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка или опорного пункта противника, а также производить контролируемый отход.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения СВО, а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Для обучения в центре подготовки создана уникальная учебно-материальная база, которая полностью повторяет позиции противника: блиндажи, изгибы траншей, «лисьи норы».

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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