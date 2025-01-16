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16.01.2025 (14:30)

Мотострелки военной базы ЮВО перенимают опыт СВО на полигоне Камхуд в Армении

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Камхуд в Армении провели практические занятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.

В основу подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе занятий боевой двойке предстояло обнаружить условно раненого военнослужащего, оценить характер его «ранения», оказать первую медицинскую помощь с применением кровеостанавливающего жгута и подготовить его к эвакуации в безопасную зону.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой во время отработки действий военнослужащих активно применялись средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.

Благодаря подобным плановым мероприятиям боевой подготовки личный состав на практике закрепляет порядок действий при оказании первой медицинской помощи и взаимодействие с медицинской эвакуационной группой.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения
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