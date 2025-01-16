Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2025 (13:30)

Кадеты Ставропольского президентского кадетского училища собрали гуманитарную помощь для военных госпиталей

Кадеты, педагоги и сотрудники Ставропольского президентского кадетского училища (СПКУ) собрали гуманитарный груз для военных госпиталей в Луганской Народной Республике.

В состав груза вошли медикаменты, хирургические инструменты, ортопедические приспособления, постельное белье. Все это было собрано силами воспитанников, родителей и педагогов учебного заведения.

Как отметили преподаватели СПКУ, передать собранную помощь в прифронтовые госпитали помогли волонтеры «Центра помощи СВО» при воинском храме города Ставрополя.

Также вместе с гуманитарной помощью кадеты передали и письма, которые написали в рамках акции «Пишу тебе, Герой».

По словам заместителя начальника училища по воспитательной работе подполковника Бориса Савченко, еще в ноябре кадеты 3 курса познакомились с начальником одного из госпиталей в Луганской Народной Республике. Кадеты написали письма для военнослужащих, которые начальник госпиталя лично забрал из учебного заведения и привез в медицинское учреждение.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Добро-Информ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false