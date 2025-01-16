16.01.2025 (13:30)

Кадеты Ставропольского президентского кадетского училища собрали гуманитарную помощь для военных госпиталей

Кадеты, педагоги и сотрудники Ставропольского президентского кадетского училища (СПКУ) собрали гуманитарный груз для военных госпиталей в Луганской Народной Республике.

В состав груза вошли медикаменты, хирургические инструменты, ортопедические приспособления, постельное белье. Все это было собрано силами воспитанников, родителей и педагогов учебного заведения.

Как отметили преподаватели СПКУ, передать собранную помощь в прифронтовые госпитали помогли волонтеры «Центра помощи СВО» при воинском храме города Ставрополя.

Также вместе с гуманитарной помощью кадеты передали и письма, которые написали в рамках акции «Пишу тебе, Герой».

По словам заместителя начальника училища по воспитательной работе подполковника Бориса Савченко, еще в ноябре кадеты 3 курса познакомились с начальником одного из госпиталей в Луганской Народной Республике. Кадеты написали письма для военнослужащих, которые начальник госпиталя лично забрал из учебного заведения и привез в медицинское учреждение.

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